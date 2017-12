Basket: serie A; Venezia-Sassari 82-80

Con un finale-thrilling e dopo un supplementare, l'Umana Reyer Venezia ritrova la vittoria dopo sei sconfitte tra campionato ed Europa, fermando la marcia del lanciatissimo Banco di Sardegna Sassari: 82-80 il finale di una partita che ha visto i padroni di casa comandare praticamente per l'intero match, ma rischiare anche la sconfitta nell'extratime.

Venezia è partita fortissimo (11-0 in 5'), toccando anche il +14 e vedendo gli ospiti riavvicinarsi al massimo fino al -4.

Difesa e gioco offensivo di squadra le chiavi della squadra di De Raffaele, che ha deciso di limitare le rotazioni a otto uomini, trovando in Watt (18 punti) prima e nell'ex Haynes (17) dopo i migliori interpreti, ben supportati in particolare da Orelik (17 punti e 10 rimbalzi) e Peric.

Sassari è riuscita a rientrare trascinata in particolare da Bamforth (25 punti) e Randolph (21), con un buon contributo di Jones, mentre sono mancati soprattutto Pierre e Hatcher. Dalla prima parità (65-65 a 1'23" dalla fine) Sassari ha controbattuto colpo su colpo, trovando anche due punti di vantaggio, ma nel finale ha pagato un'infrazione di 5" sulla rimessa di Randolph e l'instant-replay sul possesso successivo ha dato ragione a Venezia, che ha segnato dalla lunetta con Haynes i liberi della vittoria, sancita dal recupero finale di De Nicolao su Bamforth.