Grave incidente stradale intorno alle 4 in pieno centro a Orosei: due giovani di Lula, di 21 e 22 anni, si sono schiantati contro un albero con una Fiat Seicento.

L'autista, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato ricoverato in codice rosso. Il giovane non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Meno serie, invece, le condizioni dell'altro occupante dell'auto, anche lui ricoverato in ospedale.