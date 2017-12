Telethon: raccolti 111 mila euro

(ANSA) - CAGLIARI, 25 DIC - E' Cagliari, con 45.648,50 euro, la provincia della Sardegna che ha raccolto la cifra più alta nel corso della maratona televisiva 2017 di Bnl Gruppo Bnp Paribas per Telethon, a sostegno della raccolta di fondi per la ricerca scientifica per la cura di malattie genetiche rare.

Complessivamente la Sardegna ha contribuito alla raccolta nazionale (oltre 10 milioni di euro) con 111.185 euro.

Dietro Cagliari si è piazzata la provincia di Sassari, con 22.572,06 euro, seguita da Oristano (15.938,44), Carbonia-Iglesias (8.867), Nuoro (8.853), Olbia-Tempio con 7.095 euro e la provincia dell'Ogliastra con 2.211.

La Banca, con il risultato di quest'anno, supera i 290 milioni di euro raccolti dal 1992 ad oggi, per aiutare la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare. (ANSA).