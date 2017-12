Autodromo di Sardegna verso ampliamento

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Ampliamento in atto per l'Autodromo di Sardegna 'Franco di Suni', la poliedrica struttura che sorge a Mores (Sassari), ideata e realizzata dalla famiglia Magliona.

Proprio Omar Magliona, sette volte campione italiano Velocità montagna, ha dato l'annuncio durante la recente festa per la conquista del titolo, quello di gruppo E2sc 2017: "Guardiamo avanti con il piede già sull'acceleratore e, per quanto riguarda l'autodromo, la speranza è che presto potremo fornire tutti i maggiori dettagli del progetto che abbiamo appena intrapreso".

La struttura, che già ospita numerosi eventi sulle due e quattro ruote, si candida in un prossimo futuro a essere teatro di gare titolate. Ideato e realizzato da Uccio Magliona, l'impianto è punto di riferimento dell'intera isola e adesso è stata annunciata la realizzazione dell'allungamento della pista, con l'obiettivo di superare i 3 chilometri, con i lavori preliminari appena avviati.