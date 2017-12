Attentato incendiario a Calasetta

Tre rimorchi, un furgone, un camion e una barca danneggiati o distrutti. È il bilancio dell'incendio divampato nella notte a Calasetta, in località Sineseddu, a circa tre chilometri dal centro abitato.

Le fiamme, di probabile natura dolosa, sono divampate intorno all'1 e si sono velocemente propagate sui mezzi che si trovavano uno accanto all'altro. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Carbonia che hanno lavorato fino alle 5 del mattino per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

I carabinieri hanno avviato le indagini. Quasi tutti i mezzi erano intestati al titolare di un'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche di Carbonia.

I danni, ingenti, non sono stati ancora quantificati.