Stop a impianto termodinamico Guspini

Soddisfazione per la bocciatura, arrivata ieri sera da parte del Consiglio dei ministri, dell'impianto solare termodinamico che sarebbe dovuto sorgere nelle campagne tra Gonnosfanadiga e Guspini, è stata espressa dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico e dal deputato di Unidos Mauro Pili, che già un mese fa aveva annunciato la definizione della pratica in senso negativo e sollecitato con un'interrogazione l'approvazione contraria del Consiglio dei ministri.

"Bocciata la distesa di pannelli termodinamici di Gonnosfanadiga e Guspini - afferma Pili - il consiglio dei Ministri ha dovuto prendere atto delle istruttorie degli uffici di Palazzo Chigi e del parere del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non esistono i requisiti per l'approvazione, pratica chiusa. Il governo ha dovuto fare i conti con un fronte compatto pronto a tutto per impedire quella devastazione e non ha potuto schivare il tema della legalità di una pratica che rischiava di aprire uno scontro titanico sul piano giudiziario". I pareri acquisiti durante la procedura a Palazzo Chigi sono stati tutti contrari e nessuno si voleva assumere l'onere di una forzatura tecnica e giuridica che sarebbe sconfinata negli interessi privati e il loro favoreggiamento. Il diniego finale da parte di Palazzo Chigi conferma che quando vi è una mobilitazione forte e decisa niente può passare sulla testa dei sardi. La marcia dei trattori e le manifestazioni su quelle aree agricole sono il segno evidente di una comunità che è in grado di ribellarsi alle imposizioni di affaristi e apparati politici ".

Per il Gruppo d'Intervento Giuridico si tratta di una "vittoria del buon senso, vittoria dell'ambiente, vittoria del diritto, soprattutto vittoria delle tante persone che da anni si battono a viso aperto contro la speculazione energetica".