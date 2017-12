Omicidio nel lungomare di Cagliari

Omicidio questa mattina in un ex campeggio nel lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant'Elena.

La vittima è Fabrizio Statzu, cameriere di 51 anni originario di Uras (Oristano); il presunto assassino un cittadino sudanese di 27 anni, David Jhonny Mohammed, arrestato dai carabinieri e rinchiuso in carcere a Uta.

La vittima, in fase di separazione dalla moglie, usava una roulotte che si trova nell'area attrezzata per dormire. A quanto pare si conosceva con il 27enne. Questa mattina i due hanno avuto una discussione violenta, trasformata presto in una colluttazione. Non si sa bene se il 51enne sia morto a causa delle percosse oppure, visto che il corpo è stato trovato lungo un vialetto sterrato interno al campeggio, sia morto perché travolto dalla sua stessa auto a bordo della quale era salito il sudanese.

Lo straniero è stato bloccato dai carabinieri mentre tentava di allontanarsi dalla zona.