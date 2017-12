Natale: la solidarietà non va in vacanza

di Stefano Ambu

Caritas in prima fila per non lasciare da soli poveri e anziani tra Natale e Capodanno. Con l'aiuto dei comuni, di altre associazioni e, perché no, anche dei privati, soprattutto una grande catena di supermercati. L'obiettivo? Stare insieme magari con la scusa di un pranzo o di una cena.

"Non chiudiamo mai - spiega all'ANSA il delegato regionale della Caritas don Marco Lai - anzi, anche grazie ai volontari e ad apporti esterni, proprio in questo periodo raddoppiamo, se possibile, l'impegno e gli interventi per creare un bel clima natalizio". Soprattutto a Cagliari, vera e propria capitale della povertà con anche 1.200 pasti distribuiti ogni giorno dalla mensa di fronte all'Anfiteatro romano. Il programma è semplice, ma intenso: pasti, attività (magari anche delle chiacchierate) organizzate e gestite dai volontari. E giochi con le classiche tombolate dei giorni delle feste. E naturalmente tanti doni. Per il giorno di Capodanno è in programma il grande pranzo al Dopolavoro ferroviario, sempre con la collaborazione della Caritas.

Iniziative simili sono previste anche nelle altre Caritas diocesane dell'isola. A Oristano molte famiglie bisognose segnalate dai Servizi sociali del Comune sorrideranno grazie all'impegno della Consulta Provinciale studentesca che, in collaborazione con la Consulta giovani del Comune di Oristano, ha organizzato il mercatino natalizio di beneficienza con una raccolta di giocattoli. I doni saranno distribuiti al reparto di pediatria dell'Ospedale San Martino.

Grande generosità anche a Cagliari: in questi giorni saranno consegnati in tutta la provincia i regali accumulati nella scalinata della Basilica di Bonaria con il Miracolo di Natale. Il Comune del Capoluogo ha organizzato per il 25 e 26 dicembre la consegna dei pasti a domicilio ai cittadini che ne faranno richiesta al Servizio Politiche sociali, nelle diverse sedi territoriali. L'iniziativa sarà ripetuta anche per le giornate dell'1 e 6 gennaio. Per festeggiare il Capodanno, la notte del 31 nella palestra della Casa di Accoglienza per anziani di Terramanini, gli over 65 potranno degustare una sontuosa cena a base di antipasti di mare e di terra, due primi caldi, verdura, grigliata di carne, maialetto e agnello, lenticchie, frutta di stagione, acqua vino e bibite, panettone e pandoro, spumante. Durante la serata, animata da un complesso musicale, gli ospiti riceveranno dei piccoli doni.

Tra Cagliari e Sassari è partita nei giorni scorsi anche l'iniziativa dei Guardian Angels: una sciarpa in piazza a disposizione di chi ha freddo. Un gesto che va ad aggiungersi ai tanti già in pista: su tutti le colazioni in sospeso per chi non si può permettere cornetto e cappuccino al bar.