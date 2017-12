Natale: Cattedrale di Iglesias in 3d

(ANSA) - IGLESIAS, 22 DIC - Un'esplosione di immagini e giochi di luce proiettati nella parete della Cattedrale di Santa Chiara a Iglesias. Il Mapping 3d a tema natalizio regala emozioni ai numerosi visitatori del Natale Iglesiente. Con il suo forte impatto visivo, è uno degli elementi di maggior attrazione delle manifestazioni natalizie organizzate dal Centro Commerciale Centro Città e che animano il centro di Iglesias e piazza Municipio.

"Si tratta di una nuova frontiera dell'arte che consiste nel proiettare immagini su superfici reali per ottenere spettacolari effetti di proiezione 3d - spiega Barbara Marras, presidente del Centro Commerciale Centro Città - realizzato da Plasmedia di Foligno il progetto è scritto e realizzato dalla nostra associazione grazie a supporto di una serie di figure professionali".

Fino al 23 Iglesias sarà popolata da mercatini di Natale con le casette di legno in piazza Sella, giostre, musica e numerosi altri eventi. Tutti i giorni circolerà per le vie del centro storico, con partenza da piazza Sella, il Trenino turistico Natalizio. Chiude la manifestazione il 23 il pianista Junhee Ethan Kim.

"Anno dopo anno cerchiamo di rendere sempre più attrattiva la città per residenti e turisti, per valorizzare sempre di più il suo splendido centro storico e contribuire al suo rilancio economico e sociale - aggiunge il vice presidente Giuseppe Pilloni - novità del 2017 è il servizio bus organizzato in collaborazione con il Consorzio Turistico per l'Iglesiente per portare i turisti a Iglesias e far vivere loro l'atmosfera natalizia e ammirare le bellezze storiche e architettoniche della città". (ANSA).