Maiali abbattuti Nuorese, 72% positivi

E' risultato sieropositivi il 71,6% dei campioni raccolti sui 235 maiali allo stato brado, abbattuti il 20 dicembre nelle campagne di Desulo e Orgosolo durante una operazione di depopolamento di maiali irregolari, portata avanti dall'Unità di Progetto (UdP) per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna. I dati sono stati comunicati all'UdP dall'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) che ha eseguito le analisi di laboratorio.

Il maggior picco di sieropositività si è raggiunto fra gli animali abbattuti nell'agro di Orgosolo con oltre il 74%. Gli ultimi resoconti si muovono sulla scia di quanto raccolto in queste ultime settimane sui diversi suini abbattuti fra i territori di Arzana, Desulo, Orgosolo e Villagrande Strisaili dove si è oscillato tra un minimo del 76% e un massimo del 100% (Villagrande) di sieropositività.

"A ogni controllo di laboratorio che concludiamo - ha osservato il direttore generale dell'Izs, Alberto Laddomada - il quadro epidemiologico registrato è sempre desolante, con risultati allarmanti sulla presenza della malattia fra i suini bradi presenti fra Barbagia e Ogliastra. Non ci stancheremo mai di ricordare che se non si interrompe il contatto tra maiali domestici e cinghiali e maiali tenuti allo stato brado, non riusciremo mai a venir fuori da questa piaga che da 40 anni condanna la Sardegna a rinunciare alle opportunità di lavoro e sviluppo che l'allevamento dei suini può dare alle nostre aree interne". Secondo Laddomada, "è necessario perciò un salto di qualità culturale e civico che guardi alle enormi potenzialità di sviluppo economico che ci attendono una volta eradicata la peste suina africana".