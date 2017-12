Assemini, intimidazione a vigile urbano

Intimidazione ai danni di un agente della polizia municipale di Assemini. Nei giorni scorsi nella buca delle lettere della sua abitazione ha trovato un guanto in lattice con all'interno due cartucce calibro 12.

La scoperta è stata fatta da un familiare, che ha subito avvertito il vigile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Assemini che hanno avviato le indagini e raccolto la denuncia della vittima.

Al momento sono sconosciute le ragioni dell'intimidazione, ma non si esclude che possa essere collegata direttamente all'attività svolta dall'agente della municipale. "Piena solidarietà al vigile e al corpo della polizia municipale - ha detto all'ANSA il sindaco di Assemini Mario Puddu (M5s) raggiunto telefonicamente - purtroppo c'è una insofferenza eccessiva, con continue offese ai vigili urbani e all'Amministrazione comunale. Credo che sia arrivato il momento di moderare i toni, ridurre le offese che poi sfociano in episodi di questo genere", ha concluso Puddu.