Aeroporto Cagliari, a Natale +7%

Ancora record per l'aeroporto di Cagliari-Elmas: per le festività natalizie e del nuovo anno il traffico nello scalo del capoluogo aumenterà tra il 5 e il 7 percento rispetto al 2016.

Numeri e percentuali che vanno ad incrementare il "bottino" da primato dei 4 milioni di passeggeri dello scorso 14 dicembre.

Le persone a bordo nei periodi 21-28 dicembre 2017 e 29 dicembre 2017-6 gennaio 2018 dovrebbero essere tra 143.000 e 145.000 contro i 135.378 delle Festività 2016 (+5,6% / 7,1%).

L'incremento del numero di viaggiatori oscillerebbe tra le 7.622 e le 9.622 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Intanto, si registra il segno positivo nel periodo 1 gennaio-15 dicembre 2017. Tra arrivi e partenze i viaggiatori sono stati 4.012.149 con un incremento di 450.948 unità, pari al +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Con i quattro milioni di passeggeri la percentuale di incremento era stata complessivamente del 38 percento.

L'obiettivo per il 2018- spiegano i vertici della Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Elmas, è quello di consolidare e incrementare il network delle destinazioni nazionali e internazionali collegate direttamente a Cagliari nel corso del 2017.