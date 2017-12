Abusa di un ragazzino, 70enne arrestato

Avrebbe approfittato della fiducia di un ragazzino di 13 anni e della sua famiglia per abusare sessualmente di lui. Un pensionato 70enne di un paese dell'hinterland sassarese è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minore.

Ad arrestarlo - come riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna - su disposizione della Procura di Sassari, sono stati i carabinieri del Comando provinciale, che in tre mesi di indagini hanno ricostruito i fatti e stretto le manette ai polsi dell'uomo.

Le violenze risalirebbero alla scorsa estate: il 70enne riceveva spesso nella sua casa il ragazzo, figlio di amici che riponevano nell'uomo la massima fiducia. I genitori del tredicenne hanno notato un brusco cambiamento nell'umore e nei comportamenti del figlio e sono riusciti con fatica a farsi raccontare i tristi episodi.

Da lì sono partite le indagini dei carabinieri che con la massima discrezione hanno verificato i fatti e trasmesso tutto alla Procura di Sassari.

Nei giorni scorsi l'arresto dell'uomo e il suo trasferimento nel carcere di Bancali, a Sassari.