A Bernalda due giorni di lutto cittadino

(ANSA) - MATERA, 28 MAR - Due giorni di lutto cittadino, oggi e domani, sono stati proclamati a Bernalda (Matera) dal sindaco Domenico Tataranno in segno di cordoglio per la morte del bambino di tre anni, il cui cadavere è stato ritrovato stamani nelle vicinanze di un canneto nella zona del fiume Bradano.

Il bambino si era allontanato ieri mattina dall'abitazione di famiglia, in contrada Marinella, nel borgo di Metaponto, al confine con la provincia di Taranto.