Covid: morto dipendente municipalizzata

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Un dipendente della municipalizzata Multiservizi Spa di Bari, Luca Tarquinio Coletta di 44 anni, usciere al Municipio 2, è morto positivo al Covid-19. Quando è stato accertato il contagio, era in malattia da diversi giorni e subito la sede dove lavorava è stata chiusa per la disinfezione.

"La scomparsa di un dipendente della grande famiglia comunale, di un giovane uomo - sottolinea il sindaco Antonio Decaro - ci rattrista e ci sbatte davanti agli occhi la drammaticità della situazione che il Paese sta vivendo e la ferocia con cui questo virus può agire". "L'unico modo che abbiamo per proteggere i nostri cari - prosegue - è rispettare le regole che ci sono state date e che ci servono per spezzare questa maledetta catena che si innesca attraverso i contatti interpersonali". Il presidente della Multiservizi, Francesco Biga, ha detto che l'azienda "è in lutto" e, con le attività ridotte del 90% da diverse settimane, "ha posto, pone e porrà ogni attenzione", con "tutte le cautele di volta in volta indicate".