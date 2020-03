Coronavirus:Emiliano,mancano mascherine

(ANSA) - BARI, 25 MAR - "Devo confessare che sto facendo il 'contrabbandiere' sia per le mascherine che per i ventilatori.

Mi stanno aiutando i governatori di alcuni stati cinesi con cui avevo rapporti istituzionali da tempo. Con questi canali in autonomia abbiamo fatto ordini per 38 milioni di euro di ventilatori e mascherine sperando che riescano ad arrivare". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul proprio profilo fb. "Stiamo facendo tutto il possibile per fronteggiare l'emergenza - spiega - la nostra sanità è schierata al completo contro il coronavirus: in Puglia abbiamo riconvertito e riorganizzato le strutture ospedaliere e il 118, a tempo di record. Abbiamo assunto nuovo personale sanitario. Ma questo sforzo da solo non basta. Abbiamo bisogno di tutelare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che ogni giorno operano per tutelare la nostra salute. Per tutti loro ho di nuovo chiesto i DPI, i dispositivi di protezione che spettano alla Regione Puglia e che ancora non abbiamo ricevuto".