Calano nuovi contagi Puglia, 4 morti

(ANSA) - BARI, 25 MAR - Sono 88 i casi di positività da coronavirus rilevati oggi in Puglia, in calo per il terzo giorno consecutivo (ieri era nostati 99, il giorno prima 111). Sono stati registrati, invece, 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce, in totale 48.

Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Oggi sono stati effettuati 878 test per l'infezione Covid-19, degli 88 contagi 32 sono stati rilevati in provincia di Bari, 3 nella Bat, 13 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 5 nel Tarantino e tre in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 8223 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.093, di cui 336 in provincia di Bari. I ricoverati sono 413, 245 invece i pazienti in isolamento domiciliare.