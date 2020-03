Sette decessi in Puglia e 99 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Sette decessi di pazienti affetti da coronavirus si sono registrati oggi in Puglia, tre in provincia di Bari, tre nel Foggiano e uno in provincia di Lecce. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Salgono così a 44 i decessi in Puglia.

Oggi sono stati effettuati 584 test e sono risultati positivi 99 casi, così suddivisi: 36 nella provincia di Bari; 3 nella Bat; uno nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 5 nel Tarantino, 13 ancora da attribuire. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 7.345 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.005, di cui 304 nel Barese, il territorio più colpito.