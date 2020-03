Neve in Puglia, da Bari al Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 24 MAR - Nevica dalla scorsa notte in Puglia nel Foggiano, dal Gargano ai Monti Dauni, fino alle aree più pianeggianti della Capitanata, ma anche a Bari e lungo la costa e in provincia, in particolare sui paesi della Murgia.

Lievi nevicate che però sono riuscite ad imbiancare i tetti delle case ci sono state a Foggia e nelle vicine città di Troia, Lucera e San Severo. Intense, invece, le nevicata lungo le vette più alte della provincia a Faeto, Alberona Monteleone di Puglia, dove si sono registrati lungo le strade anche cumuli di oltre 10 centimetri. Neve anche nelle aree interne del Gargano: a San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo. Deboli precipitazioni nevose anche a Vieste e a Peschici. La circolazione al momento è garantita in tutto il foggiano grazie alla presenza da questa mattina all'alba di mezzi spargisale lungo le strade dei Monti Dauni e nelle aree interne del Gargano. Le suggestive foto della nevicata primaverile hanno subito riempito i social.