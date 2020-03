Diario contatti dipendenti comunali Bari

(ANSA) - BARI, 23 MAR - Un "diario dei contatti" e test rapido su tutti i dipendenti comunali per l'accertamento di eventuali casi positivi di coronavirus nel personale in servizio. Sono le ulteriori misure di sicurezza adottate dal Comune di Bari nell'ambito dei provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio.

Da questa mattina tutti i dipendenti comunali che si recano sul luogo di lavoro dovranno a fine giornata compilare il "diario dei contatti", un form elettronico accessibile anche via internet dove segnalare tutti i colleghi con cui entra in contatto durante la giornata lavorativa. Inoltre entro una settimana tutti i dipendenti comunali, a partire dalla Polizia locale e dagli altri settori maggiormente esposti alle relazioni con il pubblico, saranno sottoposti ad un test periodico per valutare la presenza di eventuali casi positivi al coronavirus.