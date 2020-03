Covid: nuova radiologia Policlinico Bari

(ANSA) - BARI, 21 MAR - E' stata inaugurata la nuova radiologia d'urgenza dedicata ai pazienti Covid al Policlinico di Bari. Lo comunica il Policlinico, riportando una dichiarazione del presidente della Regione, Michele Emiliano, il quale evidenzia le "due nuove apparecchiature di ultimissima generazione che in questa fase di emergenza sono dedicate esclusivamente ai pazienti Covid. Alla rete regionale si aggiunge una nuova Tac e un polifunzionale radiologico digitale con bracci mobili, unico in tutto il Centro Sud". La Tac è importante nell'identificazione del Coronavirus ed è "tecnologicamente avanzata", spiega il direttore generale Giovanni Migliore, raggiungibile "con percorsi totalmente distinti dagli altri pazienti che usano altre radiologie".

L'area diagnostica è al piano terra del padiglione Asclepios per i pazienti Covid, con accesso diretto dal Pronto soccorso e collegata alla terapia intensiva, completata dal polifunzionale radiologico digitale,robotizzato e con due bracci che si muovono evitando di spostare il paziente.