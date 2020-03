Tre decessi in Puglia e 94 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Oggi in Puglia si sono registrati tre decessi legati all'epidemia coronavirus, mentre i nuovi casi sono 94: lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il totale dei casi positivi è di 675.

Oggi sono stati effettuati 828 test per l'infezione Covid19, i 94 casi positivi sono così suddivisi: 29 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 27 nel Foggiano, 15 nel Leccese, 10 in provincia di Brindisi, 2 nel Tarantino. I tre decessi si sono verificati uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia, salgono quindi a 29 le morti legate all'epidemia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 5.617 test.

Il totale dei casi positivi Covid è di 675, così divisi: 194 nella Provincia di Bari; 32 nella Provincia di Bat; 94 nella Provincia di Brindisi; 190 nella Provincia di Foggia; 103 nella Provincia di Lecce; 35 nella Provincia di Taranto. (ANSA).