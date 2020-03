Paziente trasferito da Bergamo in Puglia

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Un paziente di 56 anni positivo al coronavirus è stato trasferito in Puglia dalla Lombardia con un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa atterrato ieri sera presso la base aerea di Gioia del Colle (Bari). L'uomo era in una barella ad alto bio-contenimento. La Puglia ha così accolto - informa il governatore della Puglia, Michele Emiliano - la richiesta dei rianimatori dell'Azienda ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. Ad attendere il paziente un'ambulanza della Asl Bari con un equipaggio formato da un infermiere e un autista del 118, un rianimatore e un infermiere dell'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Bari), dove il paziente è stato successivamente ricoverato in terapia intensiva.