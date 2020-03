Coronavirus: Palagiustizia Bari chiude per sanificazione

(ANSA) - BARI, 19 MAR - Per la sanificazione di tutti gli ambienti, nell'ambito delle misure di contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus, è stata disposta la chiusura per due giorni del Palazzo di Giustizia di piazza de Nicola a Bari, dove hanno sede Corte di Appello, Procura generale e Tribunale civile. Il palazzo sarà chiuso venerdì e sabato 20 e 21 marzo. Gli uffici della Procura, ai piani più alti di via Dioguardi, sono già stati sanificati la scorsa settimana e nei prossimi giorni toccherà ai piani del Tribunale nello stesso palazzo.

Intanto la giustizia barese si sta attrezzando, come già avviene in altri Tribunali italiani, per celebrare le udienze di convalida degli arresti in carcere e i processi per direttissima via Skype. Il sistema, che sarà collaudato domani con una sorta di prova generale di udienza simulata, dovrebbe partire da lunedì. Si tratterà di attivare una videochiamata con quattro finestre contemporanee per pubblico ministero, giudice, avvocato e detenuto. I primi tre potranno collegarsi dall'aula del Tribunale, tutti muniti di mascherine e guanti, oppure ciascuno dal proprio ufficio, mentre il detenuto sarà in collegamento direttamente dal carcere. (ANSA).