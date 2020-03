Coronavirus: Emiliano, in Puglia servono 200 ventilatori

(ANSA) - BARI, 15 MAR - "Ci servono 200 ventilatori, e 100mila mascherine al mese" per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite in collegamento con la trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Siamo in grado - ha aggiunto - di gestire duemila contagi conclamati: 1.000-1.200 finiscono in ospedale, 200-219 possono andare in intensiva. Se i numeri fossero questi possiamo farcela, altrimenti se non avremo i ventilatori non riusciremo a salvare tutti quelli che potremmo salvare". (ANSA).