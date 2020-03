Coronavirus: sindaco Trani, persone in giro, serve Esercito

(ANSA) - TRANI (BAT), 14 MAR - Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, annuncia di aver chiesto al prefetto l'intervento dell'Esercito perché le persone "continuano a uscire: evidentemente - spiega in un video su Facebook - la portata del problema non è stata capita". "Ci aspettiamo nei prossimi tre giorni un picco impressionante di contagi - avverte - quindi sarà sempre più pericoloso stare in giro. La città deve sapersi fermare. Dimenticatevi la passeggiata. Saremo intransigenti e faremo le multe".

"E' chiaro - aggiunge il sindaco - che non siamo in grado di controllare tutti coloro che sono in giro. Il problema siamo noi, continuiamo ad uscire, soprattutto durante il giorno.

Stiamo affrontando con grande difficoltà un momento difficile di emergenza che non potrà che peggiorare se continuiamo con questi atteggiamenti irresponsabili".

Sono diversi i sindaci che in queste ore stanno adottando provvedimenti estremi per impedire assembramenti di persone. A Modugno (Bari), per esempio, il Comune ha interdetto l'accesso alle panchine delle piazzette pubbliche, delimitando le sedute con le strisce bianche e rosse per impedire alle persone di sedersi e stazionare.(ANSA).