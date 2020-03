Coronavirus: chiusa piazza a Bitonto

(ANSA) - BARI, 14 MAR - A Bitonto, in provincia di Bari, il sindaco ha disposto chiusura di una piazza pubblica. "E' la prima piazza d'Italia che viene chiusa" dice Michele Abbaticchio, spiegando che "da oggi piazza Moro, il punto di incontro storico di cittadini abituati a stazionare lì ore ed ore è interamente transennata. Ancora stamattina ragazzi e anziani erano lì a chiacchierare, formando assembramenti".

"Abbiamo preso una decisione estrema - dice il sindaco di Bitonto - ma, speriamo, di grande messaggio simbolico per tutta la comunità. Non possiamo farlo su tutte le piazze, ma possiamo farlo su quella più centrale dicendovi una cosa chiara: restate a casa". Abbaticchio aveva già disposto la chiusura del cimitero, della villa e dei giardini comunali, come fatto anche in altre città. (ANSA).