Coronavirus: pm Bari indaga su falso dl

(ANSA) - BARI, 13 MAR - "Interdizione di allontanamento o rientro da tutti i Comuni delle province di Bari e Foggia" per due "cluster di infezione" da coronavirus. E' il contenuto di un falso decreto del Ministero della Salute, datato 24 febbraio, finito nell'indagine della Procura di Bari per procurato allarme.

Sono due le nuove denunce depositate nei giorni scorsi all'attenzione del procuratore aggiunto Roberto Rossi che sta coordinando l'inchiesta. Si aggiungono alle tre segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine e alla polizia giudiziaria barese tra il 22 e il 24 febbraio, relative ad altri casi di presunti contagi nella provincia di Bari. Per tutti gli episodi il fascicolo è al momento a carico di ignoti. Oltre al falso decreto ministeriale, denunciato da un funzionario della Prefettura di Bari, c'è la fake news relativa a tre casi sospetti in un "ristorante giapponese, gestito da personale cinese". (ANSA).