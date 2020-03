A Grottole senza motivo: due denunciati

(ANSA) - MATERA, 13 MAR - Fermati dai Carabinieri mentre erano a bordo di un furgone, due giovani di Cerignola (Foggia) - uno di 20 anni e l'altro di 19 - non hanno fornito "una valida giustificazione" per la loro presenza a Grottole (Matera) e sono stati quindi denunciati per il mancato rispetto delle prescrizioni sull'emergenza coronavirus.

All'interno del furgone, i militari hanno anche scoperto due bastoni e per questo motivo i due giovani sono stati denunciati pure per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.