Coronavirus: Decaro on line anche in Lis

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Le comunicazioni video del sindaco di Bari, Antonio Decaro, destinate ai cittadini per informazioni sulle misure di contenimento del coronavirus, da oggi hanno la traduzione nella lingua dei segni per i non udenti. Sono sul sito istituzionale del Comune. Il servizio è reso possibile grazie al lavoro di Ens Bari-Anios Puglia, realizzato con il supporto tecnico del Comitato Giovani Sordi Italiani - Cgsi Bari. Al momento ce ne sono tre e riguardano le disposizioni in atto per il contenimento del contagio (in particolare il rinvio del pagamento della Tari), l'appello del sindaco "al senso di responsabilità, per tutelare la nostra salute e quella degli altri, soprattutto delle persone più fragili" e le "regole da seguire". Manca all'appello il video dell'altra sera, la prima con la chiusura dei locali alle 18, pubblicato su Facebook e diventato virale, delle lacrime del sindaco di fronte a bar chiusi e strade deserte, nel quale le immagini parlano da sole senza bisogno di traduzione in Lis.