Coronavirus: a Bari strade semi vuote

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Circolano poche auto nel centro di Bari e in giro ci sono poche persone, quasi tutte con le mascherine e alcune anche con i guanti. I negozi e i bar sono tutti chiusi e c'è chi si domanda "quando finirà questa situazione surreale". Molti meno i bus in giro e l'area intorno alla stazione ferroviaria centrale è deserta come gli altri giorni. In zona ci sono soltanto alcune persone con il proprio amico a quattro zampe. Due amici si incontrano davanti a una nota caffetteria, chiusa dopo le ultime norme emanate ieri per contenere il Coronavirus: "Non possiamo darci neanche la mano - dicono parlandosi a distanza - e la solita colazione che da una vita facciamo qui non possiamo più farla: è tutto così assurdo", concludono dandosi appuntamento a "tempi migliori". Qualcuno, approfittando della giornata di sole, è seduto sulle panchine di fronte al mare, sia pure col volto coperto dalla mascherina.

Mentre altri corrono sul Lungomare, molto meno affollato del solito, per "tenersi in forma".