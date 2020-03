Regione Puglia apre c/c donazioni a Ssr

(ANSA) - BARI, 11 MAR - Anche in Puglia, come in numerose parti d'Italia, è stato dato impulso a numerose raccolte fondi per supportate il sistema sanitario a fronteggiare l'emergenza Coronavirus-Covid 19. Per rendere trasparenti e diffuse sull'intero territorio regionale queste donazioni, la Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate e che resterà aperto per tutti coloro che dall'Italia o dall'estero desiderino fare una donazione. Questi i dati bancari: IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029 Intestato a REGIONE PUGLIA Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA. (ANSA).