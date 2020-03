Coronavirus: Bari Blu chiude galleria commerciale Bari

(ANSA) - BARI, 11 MAR - La galleria del centro commerciale Bari Blu chiude, resta aperto solo l'ipermercato. E' la decisione presa per l'emergenza coronavirus. "In virtù dell'emergenza di questo periodo a causa del diffondersi del Covid-19 e delle azioni intraprese dal governo per la tutela della salute dei suoi cittadini - è l'annuncio ufficiale - la proprietà d'intesa con la direzione del centro commerciale Bariblu, ha deciso di mostrare la sua solidarietà alla collettività e quindi di chiudere la galleria commerciale, fino a quando la situazione non sarà rientrata. Resterà aperto solo l'ipermercato tutti i giorni dalle 10 alle 19, per consentire l'acquisto di beni di primaria necessità. Per la prima volta un centro commerciale giunge, in completa autonomia, ad una decisione così importante: un grande gesto di responsabilità morale e sociale". L'invito che il centro commerciale ha lanciato anche sui social è quello di restare a casa per proteggere la propria salute, quella dei propri familiari e delle persone più deboli.(ANSA).