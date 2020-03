Altri 25 contagi Puglia, 90 casi totali

(ANSA) - BARI, 11 MAR - Sono 25 i casi positivi all'infezione da Coronavirus accertati oggi in Puglia, su un totale di 140 tamponi eseguiti. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I casi positivi sono così suddivisi: 4 in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 9 in Provincia di Brindisi; 9 in Provincia di Foggia; 1 in provincia di Taranto. Con questo aggiornamento salgono a 90 i casi positivi registrati in Puglia, cinque al momento i decessi. Il nuovo caso tarantino e' una donna di Torricella, parente delle altre tre persone già contagiate. A quanto si è appreso, si tratta di una nipote del 43enne rientrato da Codogno il 24 febbraio scorso, attualmente ricoverato all'ospedale Moscati e in via di guarigione.