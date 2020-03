(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Se in Puglia fossero rispettate le percentuali lombarde con 2500 contagi nelle terapie intensive "noi siamo fuori, non riusciamo più a reggere": lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a 24Mattino su Radio 24.

"Abbiamo a disposizione per il coronavirus 208 posti, significa che su 2000 contagi, consideriamo che 1000 avranno bisogno di una ospedalizzazione. Di questo migliaio, secondo anche l'esperienza lombarda, il 15% potrebbero aver bisogno di attività rianimatorie. Stiamo facendo un piano grazie anche alla sanità privata che si è messa a disposizione". (ANSA).