8 marzo:Decaro,dedica a donne che lottano contro Coronavirus

(ANSA) - BARI, 08 MAR - Ad Annalisa Malara, il medico cremonese che ha consentito di individuare il paziente1 di Codogno affetto da coronavirus, "e a tutte le donne che in queste ore sono a lavoro negli ospedali e in tutte le strutture che sono in prima linea per aiutare il Paese a combattere questa emergenza, voglio dedicare questo 8 marzo". Lo scrive su facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, in occasione della festa della donna.

"Annalisa Malara - ricorda Decaro - è il medico anestesista che 'alla ricerca dell'impossibile' ha scoperto il primo paziente che aveva contratto il Coronavirus. Annalisa non si è data per vinta quando il suo paziente non rispondeva alle cure normali e ha cercato l'impossibile. Nel suo gesto e nella sua determinazione, nel non arrendersi davanti a nulla, c'è la forza di migliaia di donne che ogni giorno sfidano l'impossibile pur di raggiungere un traguardo".(ANSA).