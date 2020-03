Coronavirus: terzo decesso in Puglia

(ANSA) - CERIGNOLA, 7 MAR - Un uomo di 79 anni di Cagnano Varano (Foggia), risultato positivo al Coronavirus è morto questa mattina all'ospedale Tatarella di Cerignola, nel Foggiano. E' il terzo decesso in Puglia dove le morti dall'inizio dell'emergenza da Covid 19 sono avvenute tutte in provincia di Foggia. A quanto si appende, l'altro ieri l'uomo con patologie pregresse è stato ricoverato prima all'ospedale di San Giovanni Rotondo, poi trasferito al policlinico Riuniti di Foggia ed infine all'ospedale Tatarella dove è morto.

I locali ospedalieri dove è transitato il pensionato sono stati bonificati e sanificati. Intanto in provincia di Foggia sale a 12 il numero dei contagiati. Risultati positivi al tampone un parente del pensionato di San Marco in Lamis morto il 27 febbraio ed un uomo di 64 anni di San Nicandro Garganico ricoverato in cardiologia a San Severo.