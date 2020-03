Coronavirus: 26 i contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 07 MAR - I casi accertati da infezione legata a coronavirus in Puglia salgono a 26, due in più rispetto a ieri (nel Foggiano e nel Leccese), mentre i decessi salgono a tre. La provincia di Foggia è la più colpita con tutte le tre vittime e altri otto contagiati, segue Lecce con sei, Bari quattro, Taranto 3 e Bat 2.

L'ultimo decesso è quello avvenuto nell'ospedale di Cerignola, un uomo di 78 anni è morto nel reparto di Malattie infettive. È stata confermata anche la positività di un paziente ricoverato nell'ospedale di Putignano. Un'ambulanza dedicata, stamattina alle 12, ha trasferito il paziente nell'Unità Operativa di Malattie infettive del Policlinico di Bari. Le condizioni dell'uomo sono giudicate buone dai sanitari. La direzione medica dell'ospedale e il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari immediatamente dopo l'esito del tampone hanno disposto, come da protocollo regionale, la sanificazione degli ambienti ospedalieri interessati, a partire dalla degenza, una camera singola.