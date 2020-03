Coronavirs: docente positiva, a casa personale licei Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 07 MAR - "L'Asl mi ha comunicato stamattina che una nostra la docente di latino e greco è risultata positiva al Coronavirus, motivo per cui ho allertato immediatamente il personale, amministrativo, tecnico e ausiliare (Ata), ed ho disposto la chiusura dei tre plessi scolastici fino ad una nuova e più approfondita sanificazione". Lo ha annunciato all'ANSA Giuseppe Trecca dirigente scolastico dei licei di Foggia: artistico Perugini e classico Lanza compresa la sede distaccata di Ascoli Satriano (Foggia). La docente è la sorella del paziente affetto da Coronavirus di San Nicandro Garganico, ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

"La professoressa ha fatto lezione fino a martedì mattina - ricostruisce il preside Trecca -. Poi dopo aver ricevuto la notizia del contagio del fratello è stata messa in quarantena. A scopo precauzionale ho disposto che il personale ATA, ovvero gli amministrativi e i collaboratori scolastici non si rechino a scuola e lavorino da casa. Così come, a seguito della sospensione delle attività didattiche, già da lunedì partiranno le lezioni in videoconferenza per i nostri studenti".(ANSA).