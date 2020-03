Coronavirus: corso medici Policlinico

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Un corso di tre giorni per 270 tra medici, infermieri e ausiliari del Policlinico di Bari e poi quattro ore di esercitazione pratica sulla gestione di un caso sospetto biocontaminato Covid-19 e sulle misure di sicurezza da adottare. Il corso è iniziato oggi per i primi 90 operatori sanitari dei reparti di malattie infettive, pneumologia, rianimazione, chirurgia d'urgenza, cardiologia, nefrologia, medicina interna e radiodiagnostica. La parte teorica è curata dai direttori e dirigenti medici delle unità operative assistenziali che sono in prima linea nella gestione dei casi, malattie infettive, igiene, medicina del lavoro, servizio 118.

Quella pratica, con le simulazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari agli operatori, si svolge in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del fuoco, e in particolare con gli esperti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico).