Santino Spinelli commendatore Repubblica

(ANSA) - PESCARA, 2 MAR - Santino Spinelli, in arte Alexian, musicista e docente universitario, è stato nominato commendatore della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. E' il primo rom a conseguire questo titolo. "Un sentito ringraziamento al presidente Mattarella per la nomina a Commendatore della Repubblica Italiana. Dedico questo prestigiosissimo riconoscimento - dice Spinelli - a tutto il mio popolo, soprattutto ai giovani rom e sinti". Il riconoscimento si aggiunge, tra gli altri, alla Cittadinanza Onoraria del Comune di Laterza (Taranto) e alla carica di Ambasciatore dell'Arte e della Cultura Romanì nel Mondo conferitagli dall'International Romani Union. Spinelli, rappresentante Rom nel Consiglio d'Europa a Bruxelles, vive a Lanciano (Chieti) con la famiglia.

Felice augura "But baxt ta Sastipé!" che in lingua romanì significa "che voi possiate essere sani e fortunati".