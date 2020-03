Coronavirus:in Puglia casi in 3 province

(ANSA) - BARI, 02 MAR - Cinque casi di infezione da Coronavirus in Puglia e tre province coinvolte: Bari, Foggia e Taranto. Ieri sera sono risultati positivi un 29enne originario di Bari che lavora in Lombardia ma quasi ogni fine settimana fa la spola con la Puglia; e una 74enne residente ad Ascoli Satriano (Foggia). Questi casi si sommano ai tre pazienti della provincia di Taranto: il 43enne di Torricella, il caso numero uno pugliese che ha contratto l'infezione a Codogno; sua moglie e suo fratello ad oggi asintomatici. Il 43enne di Torricella è ricoverato al Moscati di Taranto ed è in via di guarigione. Il 29enne barese è stato ricoverato al Policlinico dopo aver avvertito i primi sintomi venerdì sera. L'infezione sarebbe stata contratta in Lombardia. La 74enne della provincia di Foggia è in buone condizioni e non è stato necessario il ricovero. La donna è sorella di un uomo residente in Lombardia, contagiato dal virus, che era stato in visita in Puglia.