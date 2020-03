Armati rapinano parroco nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 02 MAR - In due hanno affiancato il parroco della cattedrale di Cerignola mentre stava per entrare in canonica, e minacciandolo con una pistola si sono fatti consegnare il portafogli, effetti personali e alcuni mazzi di chiavi tra cui quelle della chiesa. E' accaduto ieri sera, poco prima delle 19. Il bottino della rapina, a quanto si apprende, ammonterebbe a circa 500 euro. Il parroco, dopo un primo momento di choc, ha dato l'allarme ai carabinieri che ora indagano per risalire ai responsabili.