Sticchi Damiani, 13 maggio è solo una data formale

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "La situazione deve essere valutata con grande attenzione. Oggi, per scelta di chi ha potere decisionale sulle questioni sanitarie e della salute pubblica, giochiamo la partita a porte aperte. Però, se venisse confermata la scelta di recuperare il 13 maggio le partite rinviate oggi, si rischierebbe di falsare il campionato". Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, parlando a Sky Sport, prima della partita contro l'Atalanta.

"Credo sia un problema chiaro a tutti. Ieri ho parlato col presidente della Lega di A e con l'ad: mi hanno garantito che il 13 maggio è una data formale, ma che i recuperi verranno giocati prima, almeno si spesa prima di Pasqua, per le squadre che non hanno impegni inderogabili con altre competizioni", conclude.

(ANSA).