Liverani "rinvii? Soluzione nell'interesse di pochi"

(ANSA) - LECCE, 29 FEB - "Credo che, come al solito, in Italia si prendano decisioni a vantaggio di chi vuole decidere i propri tempi: vengono prese decisioni senza senso e senza logica. Da qui e sino al 24 maggio porta tutte le persone a vedere il lato oscuro del calcio. Questo campionato è stupendo, ha lotte stupende come scudetto, salvezza ed Europa. Una soluzione del genere va solo ad interesse di poche società". E' dura la presa di posizione del tecnico del Lecce, Fabio Liverani, a margine della conferenza stampa di presentazione della gara contro l'Atalanta, sulla decisione della Lega di serie A di rinviare cinque partite in questo fine settimana per l'emergenza coronavirus. (ANSA).