Calcio: a Lecce 200 tifosi Atalanta

(ANSA) - BARI, 29 FEB - Il coronavirus non fa certo paura ai 197 tifosi dell'Atalanta che hanno acquistato il biglietto del settore ospiti per assistere alla gara di campionato tra la loro squadra ed il Lecce. L'allarme per il pericolo di eventuali contagi non sembrerebbe toccare questi impavidi tifosi che, non essendoci alcuna restrizione di sorta, a fronte di quelle attuate per altre gare di campionato, hanno seguito i propri beniamini in Salento, per un weekend che coniughi calcio e turismo. Alcuni di loro hanno già gustato le bellezze del barocco leccese, aggirandosi già da questa mattina per le vie soleggiate del capoluogo salentino. Il ministro dello Sport Spadafora ha spiegato che "ieri sera, nel comitato provinciale ordine pubblico svoltosi a Lecce è stato stabilito di sottoporre i tifosi bergamaschi al loro arrivo nella zona di prefiltraggi, prima dell'accesso ai tornelli del settore ospiti, a termoscanner ed altre prescrizioni secondo i protocolli diramati dal ministero della salute per gli arrivi negli aeroporti".