Coronavirus: eseguiti 40 tamponi in Puglia, no nuovi casi

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Sono circa 40 i tamponi eseguiti oggi in Puglia per il Coronavirus e, al momento, non ci sono nuovi casi positivi. Lo riferiscono fonti sanitarie, precisando che restano tre i casi di infezione accertati: il 43enne di Torricella (Tarato), di cui l'istituto Spallanzani ha confermato l'infezione, e suo fratello e sua moglie risultati positivi al primo test. Intanto sono in quarantena i 131 passeggeri che erano sull'aereo EasyJet Malpensa-Brindisi del 24 febbraio scorso con il quale il 43enne è rientrato in Puglia dopo essere stato cinque giorni nel Lodigiano ed essere passato da Codogno. In assenza di sintomi influenzali, i passeggeri non saranno sottoposti a tampone.(ANSA).