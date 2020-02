Calcio: Bari,riapre tribuna per abbonati

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Tribuna est superiore del San Nicola di nuovo aperta agli abbonati per la gara di domenica contro l'Avellino: lo comunica con una nota il Bari, al termine della manutenzione del settore del primo anello dove sono stati installati i nuovi sediolini. I lavori di sostituzione dei vecchi sediolini, invece, proseguiranno da lunedì nella Tribuna est inferiore. Intanto la giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Decaro ha approvato il progetto preliminare per completare la sostituzione delle sedute, includendo le due curve - nella Sud non riguarderà il settore ospiti - la Tribuna Ovest inferiore (compresa la Tribuna d'onore) e la Tribuna stampa. Per questi interventi nel Piano triennale delle opere pubbliche del Comune (2020-2022) è programmata la spesa di tre milioni di euro.

