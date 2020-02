Coronavirus: scuole chiuse per sanificazione nel Tarantino

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Nella tarda serata di ieri la Regione Puglia ha comunicato che, in "seguito dell'individuazione del caso sospetto" di contagio da Coronavirus "in Provincia di Taranto, a partire da oggi e sino a domenica 1 marzo verranno effettuate in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto operazioni sanitarie di sanificazione". A tal fine "il presidente della Provincia di Taranto e i sindaci emetteranno provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici". La decisione è stata assunta dal governatore Michele Emiliano di concerto con il presidente della Provincia di Taranto, col sindaco di Taranto, col prefetto di Bari coordinatore dei prefetti pugliesi, con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, e "in attesa di concordare con il Governo una specifica ordinanza che contenga ulteriori provvedimenti di prevenzione sanitaria".(ANSA).