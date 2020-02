A. Mittal: Coronavirus a Taranto; Fim, sanificare ambienti

(ANSA) - TARANTO, 27 FEB - In riferimento al caso accertato di Coronavirus in provincia di Taranto, le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls) della Fim Cisl dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal hanno chiesto all'Ufficio Relazioni Industriali, al Direttore delle Risorse Umane e allo staff medico di fabbrica un "intervento urgente per effettuare sanificazioni straordinarie e radicali in via precauzionale nei luoghi di aggregazione come mense e spogliatoi, al fine di garantire la salute e l'incolumità di tutti i lavoratori". Il sindacato sollecita inoltre "una convocazione urgente per valutare e applicare eventuali contromisure". Le Rls della Uilm lamentano invece la mancanza di mascherine protettive. "Dopo diverse verifiche fatte - scrivono in una nota all'azienda - ci è stato comunicato che per il momento e non prima di domani arriveranno in stabilimento. Riteniamo inaccettabile una cosa del genere che va a ledere la salute dei lavoratori, che da un lato sono giustamente obbligati ad indossare tutti i DPI (Dispositivi di protezione) e dall'altra non gli vengono forniti". Fino a quando non saranno ripristinate le forniture, le Rls Uilm diffidano "l'azienda a far lavorare il personale agli impianti sprovvisti dei DPI adeguati".(ANSA).